Мариуполь остался без горячей воды до октября из-за долгов

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Жители Мариуполя до середины октября остались без горячей воды из-за долгов за газ. Сейчас задолженность "Мариупольтеплосети" составляет 31,7 миллиона долларов.

В Мариуполе отключили горячую воду до нового отопительного сезона, который начнется в середине октября. Об этом сообщается на сайте города.

По словам администрации Мариуполя, такая ситуация возникла из-за задолженности города за газ, которая достигла суммы в 31,7 миллиона долларов. За год удалось ее погасить на 2,6 миллиона долларов.

"Нас поставили в такие условия, что мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет", - заявил мэр Вадим Бойченко.

Власти города надеются, что попадут в программу реструктуризации долга на пять лет, тогда спишутся все проценты и начисления.

Администрация Мариуполя разрабатывает специальные программы по установке бойлеров в детских садах, школах и больницах.