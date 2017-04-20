За отдых на российских курортах вернут 120 тысяч рублей

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Россиянам могут начать возвращать до 120 тысяч рублей за путевки в санатории и курорты страны. Соответствующий проект Совет Федерации официально внесет в рамках совместной работы с правительством в ближайшее время.

В России предложили ввести налоговый вычет при приобретении путевок в отечественные санатории и курорты. Автор идеи - комитет Совета Федерации по социальной политике. Инициатива обсуждалась на заседании рабочей группы Минздрава по подготовке Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса.

Как рассказал газете "Известия" сенатор Игорь Фомин, верхняя палата парламента официально внесет предложение о вычете на сумму до 120 тысяч рублей в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни. Такой шаг поспособствует существенному увеличению объема внутрироссийского туристического рынка, убеждены в Совфеде.

"Уже сейчас работодатели приобретают не менее 120 тысяч путевок для своих работников за счет чистой прибыли. Возможность списания таких затрат на себестоимость, по нашим оценкам, удвоит количество приобретаемых за счет предприятий путевок", - пояснил Фомин.

В рамках работы над законопроектом рассматривается механизм получения налогового вычета по НДФЛ после самостоятельного приобретения гражданами путевок. Принятие такой налоговой льготы увеличило бы оборот российского санаторно-курортного рынка на 10–15 миллиардов рублей в год, уверены в Совфеде.

Действующее российское законодательство позволяет гражданам получать налоговый вычет с расходов на лечение. Он составляет не более 30% от общей стоимости путевки.​​

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