Улица Маршала Сергеева появится в Москве

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Одну из улиц на западе Москвы назовут в честь единственного маршала России Игоря Сергеева. Его имя получит проектируемый проезд №6390 в районе Кунцево между Ярцевской и Молодогвардейской улицами.

Проектируемый проезд № 6390 в районе Кунцево между Ярцевской и Молодогвардейской улицами назовут в честь маршала Игоря Сергеева, сообщает mos.ru.

Топоним предложили члены Клуба военачальников России. После этого название одобрила профильная комиссия под председательством заммэра Леонида Печатникова.

С 1997 по 2001 год Сергеев занимал пост министра обороны. Звание маршала он получил в ноябре 1997 года. Он стал первым и единственным военным, удостоенным этого звания в новейшей истории страны.

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