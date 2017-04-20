В Москве неизвестные обстреляли водителя иномарки

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В столичных Кузьминках трое неизвестных обстреляли водителя Toyota Camry и скрылись. Нападавшие ничего не похитили из машины, а пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением шеи.

Московская полиция проводит проверку по факту разбойного нападения трех неизвестных на водителя иномарки, передает агентство "Москва".

По данным оперативников, инцидент произошел на Волгоградском проспекте возле 135 дома. Трое неизвестных подошли к автомобилю Toyota Camry и открыли огонь из неустановленного оружия по водителю. Потерпевшему удалось скрыться. Его обнаружили на Волгоградском проспекте, дом 43.

Водителя доставили в больницу с огнестрельным ранением шеи. В полиции отметили, что нападавшие ничего не украли из машины.

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