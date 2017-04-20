Россия не вступит в международную коалицию во главе с США по Сирии

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Россия никогда не вступит в международную антитеррористическую коалицию в Сирии под эгидой США, заявили источники в российских дипломатических кругах. Это, в первую очередь, связано с тем, что объединение действует в САР нелегитимно и, кроме борьбы с терроризмом, преследует цель сменить власть в стране.

Россия не присоединится к международной антитеррористической коалиции в Сирии под эгидой США. Так источники в российских дипломатических кругах прокомментировали соответствующие предложения от западных политиков, пишет газета "Известия".

Собеседник издания отмечает, что сирийские власти не давали международной коалиции разрешения проводить операции на своей территории, а значит ее действия нелегитимны. Российская сторона готова будет рассмотреть этот вопрос только если коалиция получит резолюцию Совбеза на деятельность в Сирии. При этом, источник подчеркнул, что это "уже будет совершенно другое образование"

По словам председателя комитета по международным делам Совфеда Константина Косачева, сценарий создания коалиции Запада и России по борьбе с терроризмом "крайне желателен". В этом случае объединение усилий позволит эффективнее решать задачи антитеррористических сил. Однако для этого у коалиции должна быть четкая цель – подавление терроризма в Сирии. Пока что, западная коалиция преследует в Арабской Республике еще одну цель – смену власти в стране. "В такой коалиции Россия участвовать не может и не будет", - подчеркнул сенатор.

По словам политика, цель сместить президента Сирии Башара Асада была провозглашена Западом еще до того, как территорию этой страны частично захватили террористы. Это спровоцировало внутрисирийский конфликт, а экстремистские группировки этим воспользовались. Значит, как считает Косачев, ответственность за случившееся несет в первую очередь Запад.

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