В Москве предприниматель расстрелял партнера по бизнесу

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Стрельбой закончилась встреча двух партнеров по бизнесу. Инцидент произошел на юге Москвы накануне вечером. Один из бизнесменов получил пять пулевых ранений, от которых скончался на месте.

Правоохранительные органы задержали на юге Москвы предпринимателя, расстрелявшего своего партнера по бизнесу. Как сообщили TVC.RU в московском управлении Следственного комитета, конфликт между мужчинами произошел из-за финансовых разногласий.

Один из бизнесменов достал пистолет и выстрелил не менее пяти раз в своего партнера. От полученных ранений мужчина скончался. Задержал 59-летнего стрелка охранник погибшего.

По данным правоохранительных органов, мужчины вели совместный бизнес по производству стеклянной тары для алкогольной продукции. Потерпевший решил из бизнеса выйти, а его партнер посчитал, то тот ему должен 3 миллиона долларов.

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