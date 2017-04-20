"Союз" с сокращенным экипажем МКС стартовал с "Байконура"

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С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ". Она выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-04". На его борту находится первый сокращенный с трех до двух человек экипаж, в состав которого вошли российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер.

Транспортный космический корабль "Союз МС-04" с сокращенным до двух человек российско-американским экипажем стартовал с космодрома "Байконур" к Международной космической станции. Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".

На борту корабля находятся российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На месте, предусмотренном для третьего члена экипажа, на МКС - груз продовольствия весом 70 килограммов.

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