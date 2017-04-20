У уроженца Ганы заняли $4 тыс. якобы на обучение в РУДН

Теги: африка Происшествие москва

У уроженца Республики Гана его знакомый Барима Элвис Пресли обманным путем выманил 4 тысячи долларов на обучение в Российском университете дружбы народов. Полиция начала проверку.

Столичная полиция проводит проверку по факту мошенничества на крупную сумму денег, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

25-летний уроженец Ганы (Западная Африка) рассказал полицейским, что его знакомый по имени Барима Элвис Пресли занял у него 4 тысячи долларов под предлогом оплаты обучения в Российском университете дружбы народов (РУДН).

Оперативники сообщили, что деньги были переданы на улицу Миклухо-Маклая.

Читайте также:

В Москве предприниматель расстрелял партнера по бизнесу

В Москве неизвестные обстреляли водителя иномарки

Главу управления подмосковного Минздрава уличили во взятках