У уроженца Ганы заняли $4 тыс. якобы на обучение в РУДН
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У уроженца Республики Гана его знакомый Барима Элвис Пресли обманным путем выманил 4 тысячи долларов на обучение в Российском университете дружбы народов. Полиция начала проверку.
Столичная полиция проводит проверку по факту мошенничества на крупную сумму денег, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
25-летний уроженец Ганы (Западная Африка) рассказал полицейским, что его знакомый по имени Барима Элвис Пресли занял у него 4 тысячи долларов под предлогом оплаты обучения в Российском университете дружбы народов (РУДН).
Оперативники сообщили, что деньги были переданы на улицу Миклухо-Маклая.
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