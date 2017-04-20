Москалькова: сообщения о похищениях геев в Чечне похожи на ложный донос

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Информация о преследовании гомосексуалов в Чечне может быть провокацией и ложным доносом, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, расследование ситуации необходимо довести до конца, чтобы никто не спекулировал на ней.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что у нее есть сомнения по поводу достоверности заявлений о фактах пропажи людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, передает "Интерфакс".

По ее словам, информация, изложенная в "Новой Газете", может быть провокацией и ложным доносом. На встрече с депутатами комитета Госдумы по развитию гражданского общества, общественным и религиозным объединениям она подчеркнула, что доведет эту ситуацию до конца. "Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?", - отметила она.

Также Москалькова подчеркнула, что для проведения дальнейшей проверки ей препятствует отсутствие имен конкретных людей, которые якобы пострадали в Чечне. При этом она отметила, что нужные данные ей обещают предоставить. Кроме того, у нее есть возможность лично выехать и посмотреть все необходимые документы.

"Закон о защите свидетелей и потерпевших уголовного процесса дает возможность конфиденциальности, охраны, всего девять мер защиты, это говорит о том, что в стране созданы возможности для того, чтобы людей, которые боятся, защитить", - сказала Москалькова.

Кроме того, омбудсмен отметила, что из заграницы приходят запросы о том, что есть информация, согласно которой, в Чечне якобы пропало более 100 представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Среди обратившихся она назвала имена генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса и верховного комиссара ООН по правам человека Зейда аль-Хусейна.

По ее словам, она сделала пять запросов, в том числе в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, в МВД и прокуратуру Чечни. Во всех ведомствах ей ответили, что ни одного такого преступления не зарегистрировано.

Кроме того, она подчеркнула, что разговаривала с инициаторами. "Было указано по поводу пропаж и двух тюрем с конкретными адресами в городе Аргун, что якобы там пыточные зоны. Я, имея взаимодействие с правозащитниками, обращаюсь к ним, к журналистам, которые там работают, они выезжают на место, проверяют каждый угол - не соответствует действительности", - сказала Москалькова.

Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что появившаяся в СМИ информация о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике, не соответствует действительности. В частности, чеченский лидер отметил, что один из упоминаемых в статье людей, который якобы был убит, обнаружен у себя дома живым и здоровым. "Вот такие неподтвержденные факты в республике бывают в год два-три раза", - подчеркнул Кадыров.

Накануне, 19 апреля, Москалькова заявила, что фактов похищения людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не обнаружено. По ее словам, она обратилась за необходимой информацией к ведомствам и представителям правозащитного сообщества.