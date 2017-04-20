К поискам экипажа судна "Герои Арсенала" приступили водолазы

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В Керченском проливе продолжаются поиски восьмерых членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала", затонувшего накануне утром во время шторма. На место доставлен глубоководный аппарат "Фалькон". К первым погружениям готовятся водолазы.

В Керченском проливе утром возобновили спасательные работы на месте крушения сухогруза "Герои Арсенала", передает "ТВ Центр". Пропавшими без вести числятся восемь моряков. В район поисков прибыла группа водолазов, а также глубоководный аппарат "Фалькон". Сотрудники МЧС и волонтеры обследуют береговую линию. Причины ЧП устанавливают следователи, возбуждено уголовное дело.

С наступлением рассвета поиски пропавших моряков были возобновлены. Сейчас на месте крушения сухогруза наращивается группировка МЧС. Судьба восьмерых человек остается по-прежнему неизвестной.

Из 12 моряков, находившихся на борту сухогруза, пока спасен только один. Моторист Константин Черненко, по некоторым данным, уже дал показания следователям. По его словам, капитан судна принял решение переждать шторм в открытом море. После того, как сильная волна натянула якорную цепь, судно раскололось пополам. Старый сухогруз не был рассчитан на такое волнение море, скорее всего, сказалось и плохое техническое состояние. Сейчас в зоне поиска работают шесть судов и два вертолета МЧС.

Судно, которое принадлежало турецкой компании, перевозило зерно из Азова. По мнению специалистов, шторм для такого вида сухогрузов очень опасен. Глубина на месте крушения больше ста метров. После начала спасательной операции прошло уже больше суток. За это время найдено три тела погибших моряков, пустая шлюпка и два гидрокостюма. В Керчи организован оперативный штаб, куда могут обратиться родственники членов экипажа.

Сухогруз "Герои Арсенала" пропал с радаров рано утром в среду. За 15 минут до этого члены экипажа успели подать сигнал о помощи. На борту находилось два россиянина, девять украинцев и один гражданин Грузии.

Погода сейчас пока позволяет продолжить поисково-спасательную операцию. Тем временем синоптики прогнозируют в ближайшие два дня сильный ветер и шторм.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.