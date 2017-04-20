Противники Ле Пен подрались с полицией в Марселе

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Митинг противников "Национального фронта" Марин Ле Пен завершился столкновениями с полицией.

Столкновениями с полицией завершился митинг противников "Национального фронта" в Марселе, передает "ТВ Центр". Около пятисот человек вышли на улицы города и стали забрасывать полицейских дымовыми шашками. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ. Это произошло перед последней встречей с избирателями лидера "правых" Марин Лё Пен.

В четверг во Франции пройдёт заключительный раунд теледебатов, а уже в воскресенье состоится первый тур выборов. По опросам, наибольшие шансы на выход во второй сохраняют четверо из 11 кандидатов. Лидирует бывший министр экономики Эммануэль Макрон. На 3% от него отстаёт Марин Лё Пен. Третье и четвертое места занимают экс-премьер Франсуа Фийон и сторонник выхода из ЕС и НАТО Жан-Люк Меланшон.