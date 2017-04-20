У матери отравившегося хлоркой ребенка нет претензий к детсаду

Теги: отравление екатеринбург Происшествие ребенок

Прокуратура Екатеринбурга рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников детского сада, в котором от халатности воспитателей пострадал пятилетний мальчик — ребенок вместо воды выпил хлорку.

В то утро в детском саду только закончился завтрак и все пошли играть. Через какое-то время пятилетний Кирилл подошёл к столу, где обычно стоят стаканы с водой. Набегавшись, он очень хотел пить, но ничего не нашел. Попросил попить у воспитательницы. Но у "воды" оказался кислый, резкий вкус. Как у мухомора, говорит ребенок.

Вкус мухомора был у хлорки. Как сообщает "ТВ Центр", перед завтраком в чайник для воды, чего обычно не бывает, налили какао. Младшая воспитательница решила всё исправить: залила внутрь чистящий раствор и ушла. А её старшая коллега не стала проверять, что внутри, и почему чайник стоит на раковине. Невнимательность женщин чуть не привела к трагедии.

"При осмотре полости рта выявлена небольшая гиперемия, небольшой отёк. Это чревато инвалидизацией ребенка. Пищевод сужается, иногда, как ниточка бывает. Это нарушение дыхания", - говорит заведующая ЛОР отделения ДГБ №9 г. Екатеринбурга Татьяна Рожкова.

Сейчас Кирилл чувствует себя нормально. Травмы, о которой говорит врач, кажется, удалось избежать. У ребенка могла развиться так называемся стриктура пищевода, при которой человек лишается возможности нормально есть. Пищевод можно растянуть, но только проведя несколько сложнейших операций – когда через гортань вводят баллон и расширяют его под давлением. Но и в этом случае не всегда удается решить проблему. В детском саду, который посещает мальчик, теперь ото всех прячутся.

Начались проверки. Воспитателей и заведующего вызвали в Управление образования Екатеринбурга. Со всех взяты объяснительные.

Возможно, всего несколько дней отделяет воспитателей от встречи со следователями. В конце недели Кирилла ждёт итоговое обследование. Как ни странно, на защиту воспитателей встала мать Кирилла. Она считает, что всё это недоразумение. Тем более что воспитатели сразу оказали ребенку помощь.

"Мне очень нравится наш садик, наш воспитатель. Они очень хорошие. И заведующая тоже", - говорит Марина Карпова.

Но таких случайностей в детских садах немало. Неделю назад в Саратове два воспитанника детского сада попали в больницу, предположительно, отравившись крысиным ядом. Они нашли таблетки, неосторожно оставленные взрослыми в доступном месте. Позже выяснилось, что они не успели их попробовать на вкус, а лишь играли. Им, как и Кириллу, тоже повезло.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков. "ТВ Центр".