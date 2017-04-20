В интернете стартовало голосование за талисман фестиваля молодежи

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В Сети стартовало голосование за талисман Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Москве и Сочи. Предлагается выбрать из десяти символов - все они представлены на страницах фестиваля в соцсетях.

В интернете стартовало открытое голосование за талисман Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он пройдет в октябре сразу в двух российских городах - в Москве и Сочи, передает "ТВ Центр".

В масштабном празднике примут участие около 20 тысяч человек из 150 стран. На официальной странице мероприятия в социальных сетях все желающие могут проголосовать за понравившийся вариант талисмана. Всего представлено десять работ, отобранных профессиональным жюри на первом этапе конкурса.

"Само событие заставляет или подталкивает молодых людей к участию и к тому, чтобы самим как-то выразить идею всемирного молодежного фестиваля. Мы увидели много интересных проектов. Не все, конечно, являются профессиональными, но это нормально. Потому что это был конкурс не среди профессионалов. Здесь просто участвовали те, кому было интересно что-то сказать", - заявил председатель жюри конкурса, глава Союза художников России Андрей Ковальчук.

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