Организаторы "Бессмертного полка" запустили сайт и горячую линию

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Более десяти тысяч историй пропавших без вести солдат удалось восстановить за время существования акции "Бессмертный полк". Создан специальный сайт, на котором каждый желающий может подать заявку, чтобы собрать сведения о своем герое. Организована и круглосуточная горячая линия.

Пожелтевший от времени "треугольник" полевой почты и несколько фотокарточек - всё, что осталось от майора Николая Грибова. Своего дядю Наталья Фёдорова никогда не видела, но по рассказам матери знает, что в 1942 году сразу после военного училища он отправился на спецзадание, с тех пор связь с бойцом была потеряна. С фронта майор Грибов так и не вернулся. Спустя десятилетия он снова в полку – бессмертном, передает "ТВ Центр".

"Он был политруком роты в лыжном батальоне 43-й армии. Также поступила информация по запросу "Бессмертного полка", что в братских могилах он не значится, не числится и не захоронен", - сказала Федорова.

Благодаря работе добровольцев удалось восстановить события героической жизни бойца. История каждого солдата здесь как военная летопись, которую восстанавливают по крупицам.

Распутывать клубки военных историй не так просто, когда сведений о герое совсем немного. Но за несколько лет таких поисковых работ "Бессмертный полк" пополнился именами бойцов, которые, казалось, навсегда были забыты.

Более десяти тысяч восстановленных историй солдат-победителей. Импровизированная стена славы ежедневно пополняется новыми именами. Сегодня потомки героев могут узнать не только, где погиб и был захоронен его родственник, но и каким был его боевой путь.

Новые проекты в рамках "Бессмертного полка" позволяют буквально отследить послужной список участника Великой Отечественной войны.

"Мы запустили специальный ресурс. Называется он "Мой ветеран.РФ", на котором люди могут зарегистрироваться и абсолютно бесплатно подать заявку на исследование пути своего солдата. Для этого нужно обладать хоть какой-то информацией о своем родственнике: фамилия, имя, отчество, дата или год рождения", - заявила руководитель исполкома общероссийского движения "Бессмертный полк России" Елена Калгина.

Подать заявку на восстановление истории своего героя можно также по номеру всероссийской горячей линии. В предпраздничные дни телефоны здесь просто обрываются.

Организация массовой патриотической акции ведется весь год, чтобы 9 мая тысячи людей смогли встать в строй "Бессмертного полка". В прошлом году с портретами своих героев на улицы страны вышли рекордные 700 тысяч человек. Количество участников предстоящего шествия организаторы пока не берутся предсказывать. Но уверены, что оно будет не менее масштабным.

Елена Сахно, Андрей Талалай, Кирилл Кособок, "ТВ Центр".