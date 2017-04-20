Один из районов Москвы исключили из программы по сносу пятиэтажек

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Московский район Хамовники не войдет в программу сноса пятиэтажек. Как объяснил глава управы Сергей Носков, власти не нашли площадки для строительства жилья под переселение. Решение было принято на уровне правительства Москвы, о чем главе управы стало известно от префекта Центрального округа.

В московском районе Хамовники не станут сносить дома в рамках программы реновации, передает РИАМО.

"Район Хамовники не будет включен в программу реновации, по крайней мере в ближайшее время, потому что у нас пока нет предложения по стартовым площадкам в районе для переселения", - сказал глава управы Сергей Носков на встрече с жителями района.

Носков отметил, что решение было принято на уровне правительства Москвы, о чем главе управы стало известно от префекта Центрального округа.

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