Российская гимнастка упала с высоты в минском цирке. Видео

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Воздушная гимнастка из России сорвалась с высоты во время выступления. Она сломала руку и получила легкое сотрясение. Инцидент произошел в цирке Минска.

Во время выступления в минском цирке сорвалась воздушная гимнастка из России, передает "Интерфакс" информацию пресс-службы Белгосцирка.

"Во время выступления с высоты сорвалась гимнастка. Это произошло вчера на представлении, которое началось в 19:00. Гимнастка из России - Мария Сюльгина", - говорится в сообщении.

Сообщается, что номер выполнялся без страховки, но он не новый, его давно исполняют опытные артисты.

Девушку отвезли в больницу, у нее сломана левая рука и легкое сотрясение мозга. О причинах ЧП цирк сообщит после внутренней проверки.

С 4 февраля в минском цирке идет программа "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город".