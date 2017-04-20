Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы

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В 2017 году военнообязанные запаса пройдут двухмесячные сборы в ВС России, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году военных сборов для военнообязанных запаса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Призывать в 2017 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах России, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.

К военнообязанным запаса относятся мужчины, уволенные с военной службы с зачислением в запас, закончившие военную кафедру в ВУЗе, прошедшие альтернативную гражданскую службу, имеющие отсрочку, освобожденные от призыва. А также женщины военно-учетных специальностей.