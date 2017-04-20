Фийон: нет смысла говорить о том, что Россия должна покинуть Крым
Крым исторически является русским, поэтому бессмысленно требовать от Москвы оставить полуостров. Такое мнение высказал кандидат на пост президента Франции от республиканской партии, экс-премьер Франсуа Фийон. По его словам, Крым - исторически, культурологически и лингвистически это российская территория.
Россия никогда не оставит полуостров Крым, потому что исторически, культурологически и лингвистически это российская территория. Такое мнение в интервью газете Le Figaro высказал кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" и экс-премьер Франсуа Фийон.
"Нельзя отрицать, что Крым исторически, культурологически и лингвистически является русским. Нет смысла говорить, что Россия должна покинуть Крым. Это никогда не произойдет", - уверен он.
Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина, США, Евросоюз, а также ряд других стран назвали присоединение Крыма "аннексией".
Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Ранее Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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