Солдат-срочник покончил с собой на авиабазе под Пермью

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На авиабазе под Пермью погиб солдат-срочник. По данным СМИ, он покончил с собой в ночь на 20 апреля, находясь в карауле. Следователи ведут работы на месте происшествия.

Солдат-срочник в ночь на 20 апреля погиб на авиабазе под Пермью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Союза призывников России Марселя Хазиева.

Сотрудники главного военного следственного управления Следственного комитета ведут работы на территории авиабазы.

Между тем, сайт Ura.ru отмечает, что срочник мог покончить с собой, когда находился в карауле на пермской авиабазе Большое Савино в поселке Сокол. Он служил в военной части № 88503 в охране 764-го истребительного полка. Причины такого поступка неизвестны. Погибший был призван в армию 3 декабря 2016 года военкоматом города Карталы в Челябинской области.