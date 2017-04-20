Путин утвердил Стратегию экологической безопасности страны

Теги: Общество путин экология

Территория России, пострадавшая в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также других локальных аварий и ядерных испытаний, по-прежнему радиоактивна загрязнена. Об этом говорится в материалах Стратегии экологической безопасности, утвержденной в четверг Владимиром Путиным.

Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года. Об этом сообщается на портале правовой информации. Правительству поручено за три месяца утвердить план мероприятий по реализации Стратегии.

В документе отмечается, что что состояние окружающей среды на территории страны, где проживает большая часть населения, является неблагополучным по экологическим параметрам. Источниками негативного воздействия называются промышленные предприятия, энергетика и транспорт. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают 17% городского населения - 17 миллионов человек.

Неблагоприятной остается ситуация с водой. От 30 до 40% граждан регулярно используют воду, не соответствующую нормативам. Причиной являются сбросы промышленных и бытовых сточных вод.

Также в материалах Стратегии указывается, что пострадавшая от чернобыльской аварии территория России по-прежнему радиоактивна загрязнена. Кроме того, опасность представляют разливы нефтепродуктов в районах добычи нефти. Ежегодно в России образуется более четырех миллиардов тонн отходов производства и потребления, из которых 60 миллионов — это твердые коммунальные отходы.