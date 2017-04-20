Представлен летающий автомобиль CityHawk. Видео

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Летающий автомобиль CityHawk представлен в Израиле. Эта машина, способная перевозить до четырех человек, способна взлетать вертикально как вертолет и будет обладать при этом реактивным двигателем. Машина должна будет работать на водородном топливе. Разработка автомобиля займет примерно пять лет.

В Израиле представили летающий автомобиль CityHawk. Аппарат разрабатывается в Северной Каролине. Для полетов используется запатентованная технология Fancraft, которая помогает разместить лопасти под капотом и багажником машины. Это позволит автомобилю, обладающему небольшими габаритами приземляться на узкие улицы.

Аппарат способен перевозить до четырех пассажиров. По планам машина должна будет работать на водородном топливе. Также аппарат будет оборудован реактивным двигателем.

Разработка нового автомобиля займет примерно пять лет.