Путин дал гражданство семье спасенного из Донбасса мальчика

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Семье трехлетнего Жени Езекяна, вывезенного в 2014 году во время боевых действий из Славянска на лечение в Россию, предоставлено российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Владимир Путин предоставил российское гражданство семье трехлетнего Жени Езекяна, вывезенного в 2014 году во время боевых действий из Славянска на лечение в Россию. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Восьмимесячного Женю Езекяна в июне 2014 года удалось вывезти из Славянска, где он лежал в реанимации и был подключен к аппарату искусственного дыхания. Мальчик страдает тяжелым врожденным заболеванием. После этого он проходил лечение в России.

Спасением детей и их последующей отправкой из ДНР и ЛНР на лечение в Россию занимается фонд "Справедливая помощь". За время конфликта на Востоке Украины организация спасла сотни детей.

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