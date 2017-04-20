Путин дал гражданство семье спасенного из Донбасса мальчика
Теги: Политика путин гражданство донбасс
Семье трехлетнего Жени Езекяна, вывезенного в 2014 году во время боевых действий из Славянска на лечение в Россию, предоставлено российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Владимир Путин предоставил российское гражданство семье трехлетнего Жени Езекяна, вывезенного в 2014 году во время боевых действий из Славянска на лечение в Россию. Указ президента опубликован на портале правовой информации.
Восьмимесячного Женю Езекяна в июне 2014 года удалось вывезти из Славянска, где он лежал в реанимации и был подключен к аппарату искусственного дыхания. Мальчик страдает тяжелым врожденным заболеванием. После этого он проходил лечение в России.
Спасением детей и их последующей отправкой из ДНР и ЛНР на лечение в Россию занимается фонд "Справедливая помощь". За время конфликта на Востоке Украины организация спасла сотни детей.
Читайте также:
Путин утвердил Стратегию экологической безопасности страны
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Назвавшего Путина "убийцей" журналиста уволили из Fox News