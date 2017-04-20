Кремль: беседы со школьниками о предстоящих президентских выборах полезны

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Заблаговременное обсуждение со школьниками темы предстоящих президентских выборов в России полезно для российского общества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле поддерживают инициативу обсуждения со школьниками предстоящих выборов президента России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Выборы президента - это чрезвычайно важная веха, через которую проходит вся страна, все общество. Такое заблаговременное обсуждение со школьниками этой темы, наверное, достаточно полезно для общественного развития общества", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что среди российских школьников планируется провести специальные олимпиады, приуроченные президентским выборам в 2018 году. Учащимся зададут вопросы об избирательном процессе в России. Планируется, что эта олимпиада станет частью информационно-разъяснительной работы в преддверии выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.