Песков: ДНР и ЛНР не будут интегрированы в состав России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена интегрировать в состав страны непризнанные ДНР и ЛНР. По его словам, Киев сам должен найти выход из "тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины".

Россия не намерена интегрировать в свой состав самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, глава государства Владимир Путин и российские представители на протяжении многих лет заявляли, что Москва не намерена интегрировать в Российскую Федерацию ДНР и ЛНР.

"Здесь план один - добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по нормандской четверке, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад", - отметил Песков.

Также представитель Кремля ответил на вопрос о том, означают ли его слова, что Москва видит ДНР и ЛНР в составе Украины. "Это внутриукраинская проблема", - подчеркнул он.

Ранее о возможном отделении Донбасса от Украины сообщало агентство Bloomberg.

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