Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за ремонта улиц

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Москвичей попросили использовать общественный транспорт для поездок в центр города из-за ремонта улиц. На время проведения работ на улицах упразднят парковочные места, пояснили в департаменте транспорта. По оценкам ЦОДД, пробки в часы пик будут составлять 8-9 баллов. Программа "Моя улица" завершится к концу лета.

Водителям порекомендовали использовать общественный транспорт для поездок в центр города из-за ремонта по программе "Моя улица". На время проведения работ на улицах упразднят парковочные места, пояснили "Интерфаксу" в информационном центре департамента транспорта Москвы.

Основные затруднения будут на Садовом и Бульварном кольцах и на прилегающих к ним улицах. Для транзитных поездок власти порекомендовали жителям столицы использовать Третье транспортное кольцо. Отмечается, что общественный транспорт готов к увеличению числа пассажиров.

Центр организации дорожного движения обратился к столичным автомобилистам с аналогичной просьбой. "В центральной части города будет серьезно затруднено движение, а также ликвидированы парковочные места на время проведения работ. В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы ЦОДД прогнозирует затруднения движения и увеличение загруженности дорог до 8-9 баллов в утренние и вечерние часы пик", - отмечается в сообщении на сайте центра.

Работы по благоустройству на внешней и внутренней сторонах Садового кольца, а также на Бульварном кольце и Якиманской набережной проходят в рамках программы "Моя улица". Завершить их планируется до конца августа.

Ранее мэр Сергей Собянин извинился перед горожанами за неудобства, связанные с дорожными работами. По его словам, сейчас в столице начинается самый активный период реализации программы по благоустройству.

Недавний опрос столичных жителей на тему их отношения к масштабной программе благоустройства "Моя улица" показал, что 86% позитивно относятся к изменениям и выступают за поддержку проекта.

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