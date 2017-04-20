Бортников: заказчик теракта в Петербурге практически установлен

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Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга практически установлен. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, отвечая на вопросы журналистов. Ранее спецслужбы задержали предполагаемого организатор теракта Аброра Азимова и его брата.

Спецслужбам "практически" удалось установить организатора взрыва в метро Санкт-Петербурга. Такое заявление сделал глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, отвечая на вопросы журналистов.

"Практически установлен. Да, да, установлен", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

Бортников добавил, что расследование дела продолжается.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 человек. По данным следствия, исполнителем был выходец из Средней Азии Акбаржон Джалилов.

В рамках уголовного дела были задержаны восемь человек. В их домах нашли детали взрывных устройств и оружие. 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья был задержан девятый фигурант дела. По данным ФСБ, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов подготовил террориста-смертника Джалилова.

Накануне спецслужбы задержали брата Азимова — Акрама. Следствие считает, что он оказывал помощь при переправке денег, использованных при подготовке теракта, а также помогал в организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

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