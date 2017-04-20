Фрагменты тела мужчины обнаружены вдоль автотрассы в Подмосковье

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Вдоль автодороги А107 в Дмитровском районе Подмосковья обнаружены фрагменты тела мужчины на протяженности около 10 километров. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения останков человеческого тела на обочине автотрассы в Дмитровском районе, сообщает агентство "Москва".

"По факту обнаружения 19 апреля на обочине автодороги А107 на протяженности около 10 км фрагментов тела мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Убийство", - рассказали в СК.

Следователи установили личность погибшего мужчины. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и личности преступников.

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