Расходы Москвы вырастут на 100 млрд в связи со сносом пятиэтажек

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Расходы бюджета Москвы будут увеличены почти на 100 миллиардов рублей в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда. Соответствующий законопроект внес мэр Москвы в Мосгордуму.

Расходная часть бюджета Москвы в этом году будет увеличена почти на 100 миллиардов рублей в связи с подготовительными мероприятиями по реализации программы реновации жилищного фонда столицы. Такой законопроект был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным в Мосгордуму, сообщает "ТВ Центр".

В четверг в Госдуме в первом чтении будут рассмотрены поправки в отдельные законодательные акты в связи с предстоящей реновацией жилого фонда Москвы. Планируется определить параметры квартир, которые будут предоставляться жителям пятиэтажек, судьбу взносов на капремонт и порядок проведения госзакупок по программе реновации. Депутаты также обсудят, когда стартует программа и в какие сроки жители получат новые квартиры.