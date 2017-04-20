Директора московских школ поделились опытом с коллегами из 40 регионов

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Учителя и директора российских школ впервые съехались в столицу со всей страны, чтобы понять, в чем секрет успеха московского образования. В городе уже есть единая профессиональная площадка, где лучшие руководители столичных школ делятся опытом с менее успешными коллегами. Теперь свои знания готовы передать и регионам.

Этого события ждали с волнением и участники, и сами организаторы. Как сообщает "ТВ Центр", на конференции, которую проводит Ассоциация менторов столичного образования, собрались руководители школ из 40 регионов России. И программу надо было придумать, интересную всем. Но главное - тема встречи необычная: директора московских школ рассказывали как они стали наставниками для собственных коллег.

В центре внимания на конференции - колоссальные изменения, которые пережило московское образование за последние шесть лет. Объединение учебных заведений в комплексы, финансирование, рассчитанное на каждого ученика, появление рейтингов, создание безбарьерной среды. Учиться работать по-новому, в первую очередь, пришлось руководителям. Вызов приняли и с задачей справились.

Теперь школьные директора Москвы готовы делиться опытом с коллегами. Для этого в столице и появилась Ассоциация менторов. Идею подхватили во многих регионах.

"Мы будем создавать ассоциацию менторов Казани по примеру Москвы. Изучение опыта московских коллег даст нам новый заряд, чтобы произвести определённые изменения", - сказал начальник Управления образования Казани Ильсур Хадиуллин.

На конференции несколько раз упомянули новый девиз московских школ: "От ученика знающего — к ученику умеющему". Дети теперь не просто зубрят тексты и формулы, у них есть возможность проводить сложнейшие опыты почти по всем предметам. А еще посещать технопарки, тренировки известных спортсменов, общаться с художниками прямо в музеях.

На обсуждении достижений и проблем конференция не заканчивается. Всё то, о чём рассказывали со сцены, столичные директора покажут коллегам из регионов на практике. Работа на образовательных площадках рассчитана на целый день.

Евгения Карих, Павел Суменков, Максим Берлов. "ТВ Центр".