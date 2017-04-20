Историки вынесут финальное решение по проекту библиотеки ИНИОН

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В Москомархитектуре накануне обсудили проект восстановления библиотеки ИНИОН, которая пострадала от пожара в 2015 году. Сохранив внешние параметры здания, проектировщики увеличили его полезную площадь. В нем должны появиться дата-центр и другие новые элементы, которые сделают библиотеку современной. Окончательное решение по поводу проекта еще только предстоит принять после консультаций с экспертами.

Фасад библиотеки ИНИОН невозможно рассмотреть. Мешают строительные леса и забор по периметру. Пейзаж довольно жуткий. Голые стены, повсюду разбросан мусор. О том, как здание выглядело раньше, можно судить только по фотографиям, передает "ТВ Центр".

Свой облик библиотека утратила после страшного пожара двухлетней давности. Расследование случившегося продолжается до сих пор. На протяжении всего времени гипотезы сменяли друг друга. Версию поджога исключили практически сразу. Пожарно-техническая экспертиза показала, что очагом возгорания стало небольшое помещение над третьим этажом. Сквозь дыру в кровле вода попала на светильник. Тушили пожар больше суток. Фонд библиотеки понес серьезные потери: огонь уничтожил более пяти миллионов экземпляров книг. Союз архитекторов умолял - во что бы то ни стало сохранить образец советского модернизма. Реставрационные работы исключили сразу. Пришлось все отстраивать заново. И вот спустя два года, наконец, представили план восстановления. За основу взяли оригинальный проект Якова Белопольского.

"Мы воссоздаем то, что было. Это очень важно для нас, мы чтим работу Якова Белопольского и его команды. Мы создаем современное книгохранилище, мы делаем современный дата-центр с лабораторией оцифровки и обработки данных, аналитический центр, общественный этаж, где расположатся читальные залы, многофункциональные залы, где будет библиотека редкой книги", - рассказал главный архитектор проекта Кирилл Теслер.

Изменения в генплане незначительные. Снаружи самое существенное отличие от старого проекта - отсутствие зеркала воды. Вместо бассейна предлагают посадить деревья. Но комиссия эту идею не поддержала, бассейн попросили вернуть. Внутри же появятся два подземных этажа и третий с надежными противопожарными системами. Перед архитекторами не стоит задача создания клона - это попросту невозможно. Главное, чтобы обновленное здание соответствовало духу своей эпохи.

О том, как будет выглядеть обновленная библиотека ИНИОН, пока говорить рано. Финальное решение вынесут после экспертной оценки историков. Ясно одно - проект сдвинулся с мертвой точки.

Александра Сергомасова, Андрей Булычев, Дина Самохина, Сергей Ким, Владислав Сенченков. "ТВ Центр".