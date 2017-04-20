15:09, 20 апреля 2017

В Москве назвали лауреатов премии "Золотая маска"

В Москве названы лауреаты "Золотой маски". На этот раз авторитетная премия побила рекорд - на фестивале прошло более 200 показов спектаклей, включая и внеконкурсную программу. За престижную награду на подмостках сражались сотни театров страны, а церемония награждения превратилась в виртуозный актёрский экспромт.

Теги:  Культура  театр  премия

На церемонии побывала корреспондент "ТВ Центра" Ольга Стрельцова.

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