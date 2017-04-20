В Москве назвали лауреатов премии "Золотая маска"

В Москве названы лауреаты "Золотой маски". На этот раз авторитетная премия побила рекорд - на фестивале прошло более 200 показов спектаклей, включая и внеконкурсную программу. За престижную награду на подмостках сражались сотни театров страны, а церемония награждения превратилась в виртуозный актёрский экспромт.

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков

Фото: © Григорий Сысоев/РИА Новости Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков

Фото: © Григорий Сысоев/РИА Новости Памятный значок "Золотая маска"

Фото: © Владимир Вяткин/РИА Новости Памятный значок "Золотая маска"

Фото: © Владимир Вяткин/РИА Новости

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков

Фото: © Григорий Сысоев/РИА Новости Памятный значок "Золотая маска"

Фото: © Владимир Вяткин/РИА Новости