В Москве назвали лауреатов премии "Золотая маска"

В Москве названы лауреаты "Золотой маски". На этот раз авторитетная премия побила рекорд - на фестивале прошло более 200 показов спектаклей, включая и внеконкурсную программу. За престижную награду на подмостках сражались сотни театров страны, а церемония награждения превратилась в виртуозный актёрский экспромт.
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