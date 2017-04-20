Опознаны тела трех погибших при крушении сухогруза в Черном море

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Установлены личности трех погибших в результате крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море – это россиянин и двое граждан Украины. На данный момент остается неизвестной судьба восьми моряков. Вчера был спасен один украинец.

Опознаны личности трех погибших, чьи тела вчера спасатели подняли из Черного моря во время поисковой операции на месте крушения сухогруза "Герои Арсенала", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ими оказались старший помощник капитана россиянин Андрей Ведерников и два гражданина Украины - матрос Николай Ганчевский и моторист Гончаренко.

На данный момент остается неизвестной судьба еще восьмерых членов экипажа. Накануне один моряк был спасен - моторист Константин Черненко из Украины.

Крушение сухогруза "Герои Арсенала" произошло в ночь на среду. Судно следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию, на его борту находились 12 членов экипажа. Причины крушения пока не установлены. Не исключено, что к катастрофе могли привести неблагоприятные погодные условия - ночью в районе происшествия был сильный ветер и шторм, а также, возраст судна, ему около 40 лет. Поисковая операция продолжается.

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