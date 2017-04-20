Путин напомнил о рисках манипуляций с историческими фактами

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Владимир Путин заявил, что циничное отношение к истории ведет к разобщению стран и народов. По мнению президента, опасен курс, взятый в некоторых странах на героизацию нацизма.

Циничное отношение к истории ведет к разобщению народов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета "Победа".

"Мы видим, какие риски несет циничное отношение к прошлому, как фальсификация, манипуляция историческими фактами ведет к разобщению стран и народов, разобщению, появлению новых разделительных линий, формированию образа врага", - цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, особенно опасен курс, взятый в некоторых странах на героизацию и оправдание нацизма.

"Ревизия истории фактически открывает дорогу к пересмотру основ современного миропорядка, к размыванию ключевых принципов международного права и безопасности, которые сложились по итогам Второй Мировой войны", - сказал Путин, напомнив, что "это чревато огромными рисками сегодня для всех нас".

Ранее Путин неоднократно выступал с заявлениями о недопустимости переписывания истории.

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