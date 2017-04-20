В Москве потеплеет после 23 апреля

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Тепло начнет возвращаться в Москву только на следующей неделе. В выходные в столице ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем в понедельник, 24 апреля, температура воздуха составит 6-11 градусов тепла.

Холодная погода не спешит уходить из Москвы. Как узнали в Гидрометцентре России, в пятницу, 21 апреля в столичном регионе ожидаются небольшие осадки. Они пройдут днем на северо-западе области. Ветер станет юго-западным – с порывами 12-17 метров в секунду.

Днем в Москве температура воздуха будет равняться пяти-семи градусам тепла. А в области – трем-восьми градусам.

В ночь на 22 апреля обойдется без осадков. Минимальная температура составит от нуля до двух градусов в Москве и от минус трех до плюс трех в Подмосковье. Днем ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура потеплеет до шести-восьми градусов, а в области – до четырех-девяти градусов.

В воскресенье, 23 апреля, пройдут небольшие осадки. Юго-западный ветер усилится до 7-12 метров в секунду, а местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью будет той же, что накануне. Днем она будет равна пяти-семи градусам тепла в Москве, а в области будет колебаться в промежутке между четырьмя и девятью градусами.

В ночь на понедельник температура понизится до минус четырех-плюс одного градуса. Но уже днем составит 6-11 градусов, а во вторник – 8-13 градусов тепла.