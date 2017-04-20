ФАС вынудила Google пойти на уступки в споре о нарушении конкуренции

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Противостояние Федеральной антимонопольной службы и Googlе завершилось мировым соглашением, которое утвердил суд. Американскую корпорацию вынудили пойти на уступки, сделав принадлежащую ей операционную систему Android свободной. Теперь любые разработчики приложений могут претендовать на место на главном экране.

Компания Google отказалась от эксклюзивности своих приложений для Android, передает ТАСС. ФАС, Google и "Яндекс" заключили мировое соглашение, ставшее итогом разбирательства о доминирующем положении продуктов Google на мобильной платформе Android.

Соглашение также подразумевает согласие Google выплатить штраф в размере 438 миллионов рублей. Кроме этого, компания заплатит один миллион рублей штрафа, выписанного за неисполнение решения ФАС.

Речь в мировом соглашении идет только об устройствах, продаваемых в России. Теперь любой сторонний разработчик сможет договориться об установке своего приложения на первый экран в Android. Кроме этого, компания Google предложит пользователям своего мобильного браузера Chrome выбор поисковой системы при первом запуске.

"Я считаю, что это правильный вектор, и Российская Федерация действительно прокладывает здесь очень важный прецедент с точки зрения мирового отношения к этой проблеме", - прокомментировал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Дело в отношении Google велось более полутора лет. В сентябре 2015 года ФАС вынесла решение против Google по делу о распространении приложений американской компании на устройствах с операционной системой Android. Дело было инициировано по жалобе "Яндекса".