14:53, 20 апреля 2017

В Австралии умер старейший в мире вомбат

Теги:  В мире  животные  австралия  смерть

В Австралии в возрасте 31 года умер старейший в мире вомбат по кличке Патрик. В честь него руководители парка Ballarat Wildlife собираются установить мемориал. Вомбат был очень популярен среди посетителей зоопарка. Кроме того, у него есть своя страница в интернете, на которую подписано более 55 тысяч человек.

Старейший вомбат по кличке Патрик умер в Австралии в возрасте 31 года жизни. Об этом сообщает портал "МИР24".

"Патрика окружали люди, которые любили и заботились о нем, когда он мирно скончался. Мы хотели бы поблагодарить всех друзей и последователей, которые поддерживали его, с любовью ухаживали за ним на протяжении многих лет", - говорится в сообщении.

В честь Патрика руководители парка Ballarat Wildlife собираются установить мемориал. Вомбат был очень популярен среди посетителей зоопарка. Кроме того, у него есть своя страница в интернете, на которую подписано более 55 тысяч человек. 

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