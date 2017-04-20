В Австралии умер старейший в мире вомбат

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В Австралии в возрасте 31 года умер старейший в мире вомбат по кличке Патрик. В честь него руководители парка Ballarat Wildlife собираются установить мемориал. Вомбат был очень популярен среди посетителей зоопарка. Кроме того, у него есть своя страница в интернете, на которую подписано более 55 тысяч человек.

Старейший вомбат по кличке Патрик умер в Австралии в возрасте 31 года жизни. Об этом сообщает портал "МИР24".

Patrick the world's oldest captive wombat dies a virgin as fans mourn https://t.co/PqHthQdz0a pic.twitter.com/YAFwJ4SV5t — Daily Mirror (@DailyMirror) 20 апреля 2017 г.

"Патрика окружали люди, которые любили и заботились о нем, когда он мирно скончался. Мы хотели бы поблагодарить всех друзей и последователей, которые поддерживали его, с любовью ухаживали за ним на протяжении многих лет", - говорится в сообщении.

В честь Патрика руководители парка Ballarat Wildlife собираются установить мемориал. Вомбат был очень популярен среди посетителей зоопарка. Кроме того, у него есть своя страница в интернете, на которую подписано более 55 тысяч человек.