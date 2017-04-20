В Твери раскрыта легализовавшая 1500 мигрантов группа

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Спецслужбы пресекли деятельность преступной группы в Твери, которая занималась незаконной легализацией мигрантов. Бандой были зарегистрированы не менее 1,5 тысяч иностранцев.

В Твери в ходе совместной спецоперации ФСБ и Росгвардии пресечена деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как сообщается, только этой бандой в регионе были незаконно зарегистрированы не менее полутора тысяч иностранцев. Им выдавали фиктивные документы о трудоустройстве и постановке на учет. Таким способом, получить разрешение на пребывание в России могли, в том числе участники международных террористических организаций и находящиеся в розыске преступники.

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