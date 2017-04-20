Путин рассказал о своем преемнике

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Только народ может выбирать преемника президента России, а не конкретные чиновники. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин рассказал, кто имеет право определять преемника главы государства.

"Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов. И никто другой", - приводит его слова ТАСС.

Так Путин ответил на выступление председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" Андрея Чепурного. Он пожаловался на слова заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, который, как выразился Чепурной, называет имя преемника главы государства.

Ранее в Кремле поддержали инициативу обсуждения со школьниками предстоящих выборов президента России. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, заблаговременное обсуждение этой темы с учащимися школ может быть полезным для общественного развития.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

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