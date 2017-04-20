В Минобороны усомнились в выводах ОЗХО о применении зарина в Сирии

Теги: Политика сирия химоружие минобороны озхо россия

Министерство обороны России поставило под сомнение вывод ОЗХО о применении зарина в сирийском Хан-Шейхуне. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, происхождение исследованных организацией проб вызывает вопросы, так как на месте происшествия не побывал ни один представитель ОЗХО.

Министерство обороны России усомнилось в выводах ОЗХО о применении зарина в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова.

Накануне глава ОЗХО Ахмед Узюмджю заявил, что при атаке на сирийский город Хан-Шейхун использовался зарин или похожее на него вещество. По его словам, об этом свидетельствуют результаты анализа образцов, взятых у жертв и пострадавших в результате химатаки. Он подчеркнул, что подробности исследований появятся позже, однако уже полученные сведения являются неопровержимыми.

"Заявление представителя этой организации Ахмеда Узюмджю о якобы применении зарина в Хан-Шейхуне вызывает большие вопросы. Данное скоропалительное заявление Узюмджу сильно "подставило" всё ОЗХО", - заявил Конашенков.

По его словам, происхождение исследованных ОЗХО проб остается непонятным. Представитель Минобороны отметил, что за две недели ни один из представителей организации не появлялся на месте происшествия.

"Откуда, кем и каким образом взяты пробы? Кто именно в ОЗХО так быстро исследовал биопробы, если стандартные процедуры ОЗХО, как и в случае с ипритом в Алеппо, предполагают протяженный по времени комплекс исследований?", - поинтересовался Конашенков.

Представитель Минобороны напомнил, что ОЗХО уже четыре месяца не может дать заключение о применении иприта боевиками в Алеппо. При этом по инциденту в Хан-Шейхуне организации "уже все ясно".

"Спустя четыре месяца ОЗХО так и не может сделать заключение и признать найденный в Алеппо иприт "ипритом", ссылаясь на необходимость проведения дополнительных исследований. Однако по Хан- Шейхуну господину Узюмджю все сразу стало понятно", - сказал Конашенков.

Читайте также:

Россия не вступит в международную коалицию во главе с США по Сирии

СМИ: Сирия переместила свою авиацию ближе к российской базе

Лавров обсудил с Эйро инцидент с применением химоружия в Сирии