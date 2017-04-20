Порошенко пожаловался на "горячую российскую агрессию" на Украине
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В Донбассе идет "настоящая горячая война", а не "замороженный конфликт". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, в результате военного конфликта с начала 2017 года в Донбассе погибли 69 украинских военных и более 420 получили ранения.
Конфликт в Донбассе не заморожен, там идет война. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Sky News.
"Некоторые пытаются называть это замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это горячая российская агрессия против моей страны", - цитирует Порошенко его пресс-служба.
По словам украинского президента, в результате военного конфликта с начала 2017 года в Донбассе погибли 69 украинских военных и более 420 получили ранения. Он рассказал, что "на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня".
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