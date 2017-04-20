Международная церковь конопли открылась в США

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В штате Колорадо открылась Международная церковь конопли. Участники организации будут заниматься ритуальным курением марихуаны, устраивать просмотры кино, а также проводить встречи с художниками, музыкантами и другими творческими людьми. Приверженцы этого культа считают, что это помогает понять смысл жизни и найти себя.

В американском городе Денвер открылась Международная церковь конопли. Об этом сообщает "Русская планета".

Организация будет располагаться в старинном здании, которое ранее принадлежало лютеранскому приходу. Ее участники будут заниматься ритуальным курением марихуаны, устраивать просмотры кино, а также проводить встречи с художниками, музыкантами и другими творческими людьми.

В самом штате Колорадо хранение и употребление разрешено, однако на мероприятия Международной церкви конопли будут пускать только по специальным приглашениям. Это сделано из-за того, что закон запрещает принимать наркотик в общественных местах.

Приверженцы этого культа считают, что ритуальное употребление марихуаны помогает понять смысл жизни и найти себя. Кроме того, они называют коноплю "священным цветком".