Лукашенко: мы на Западе никому не нужны

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Белоруссия не может ссориться с соседями в виду своего геополитического положения и не собирается отказываться от русского языка. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна не отворачивалась от России и не смотрит на Запад, поскольку она там никому не нужна, передает "Интерфакс" слова белорусского лидера.

"Любят покритиковать в России налаживание отношений между Белоруссией и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад. Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее", - сказал он.

Лукашенко пояснил, что Белоруссия находится в центре Европы и потому не может ссориться ни Россией, ни с Западом, ни с Украиной.

Белорусский лидер рассказал, что его народ не отказывается от русского языка, но и не забывает свой родной. По его мнению, наличие в стране двух официальных языков не должно вызывать критику.

"То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать?", - сказал Лукашенко.

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