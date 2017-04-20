В ДНР предупредили о подготовке ВСУ к масштабной атаке на Донбасс

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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ перед майскими праздниками начнет масштабное наступление на южном участке фронта. По его словам, украинские силовики намерены обстрелять свои ложные позиции, чтобы после этого открыть якобы ответный огонь.

Украинские силовики скоро начнут наступление на южном участке фронта, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Как передает сайт "Донецкое агентство новостей", ВСУ нанесет удары в районе села Широкино.

Как отметил Басурин, украинская сторона готовит в преддверии майских праздников план активных боевых действий в Волновахском и Новоазовском районах Донецкой области. Заниматься этим будут подразделения ВМС Украины в составе одной сводной бригады морской пехоты.

Басурин подчеркнул, что источник в командовании войсковой части А0456 в Одессе доложил о намерении выдвинуть две мобильные диверсионные группы в район села Широкино 23-24 апреля.

Согласно предварительным данным, украинские боевики хотят обстрелять собственные ложные позиции, чтобы после этого открыть якобы ответный огонь. После этого, как считают в ДНР, этот инцидент будет использован противником в качестве повода для попытки развязать масштабное наступление. Басурин добавил, что для конспирации группы планируется применить гражданские автомобили, оборудованные минометами.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Республика в ближайшее время ожидает очередного наступления со стороны украинской армии.

В свою очередь, в интервью BBC секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что у Украины нет другой альтернативы, кроме как побеждать и "метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток" Украины.