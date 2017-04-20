В Госдуму внесли законопроект о захоронении Ленина

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Депутаты Госдумы разработали законопроект о захоронении тела Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения установит правительство с учетом решения межведомственной комиссии. Об этом сообщил один из авторов документа, представитель ЛДПР Владимир Сысоев.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается захоронить останки Владимира Ленина. Об этом сообщил "Интерфаксу" один из инициаторов проекта Владимир Сысоев.

"Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле. Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии", - уточнил парламентарий.

Согласно данным опроса, проведенного "Левада-Центром", граждане России считают, что тело Владимира Ленина следует захоронить, "за" высказались 58% россиян.

С тем, что тело Владимира Ильича нужно захоронить, согласно и большинство зрителей канала "ТВ Центр". Согласно опросу, который проводился на сайте TVC.RU для программы "Право голоса", эту идею поддерживают 53% респондентов.

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