В Тюменской области смыло мост с восемью пешеходами
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В Тюменской области из-за тронувшегося льда на реке Иртышь оторвало пешеходный мост, на котором находились 8 человек. Людей эвакуировали спасатели, никто не пострадал.
В Тюменской области под Тобольском сотрудники МЧС эвакуировали на берег восемь человек, которых унесло вместе с мостом в реку Иртыш, передает "Интерфакс".
"Начавшийся ледоход на Иртыше снес деревянные мостки ледовой переправы, по которой в это время шло восемь пешеходов", - говорится в сообщении.
Людей эвакуировали при помощи судна на воздушной подушке, никто из пешеходов не пострадал. По данным МЧС Тобольска, за минувшие сутки вода в реке поднялась на 24 см, достигнув уровня 199 сантиметров.
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