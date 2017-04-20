СКР проводит проверку информации о непропуске скорой водителем в Москве

Теги: скр проверка водитель Происшествие москва

Следователи проверяют информацию о том, что водитель иномарки в Москве провоцировал ДТП, чтобы не уступать дорогу "скорой помощи". Видеозапись инцидента была опубликована одним из сотрудников медицинской помощи в социальной сети. По результатам проверки СКР примет процессуальное решение.

Следователи проверяют информацию о провоцировании ДТП водителем иномарки в Москве, чтобы не уступать дорогу "скорой помощи". Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК столицы Юлию Иванову.

"Из опубликованного в интернете видео следует, что водитель иномарки, двигаясь по крайней левой полосе, не пропускает машину "скорой помощи" с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. При этом водитель легкового автомобиля резко тормозит и создает препятствия для дальнейшего движения "скорой", - рассказала она.

По словам представителя СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Видеозапись инцидента в одной из социальных сетей опубликовал сотрудник "скорой".

Читайте также:

Пациент с молотком напал на врачей скорой в Ростове-на-Дону

В Казани машина скорой помощи угодила в фонтан