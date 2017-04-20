Time включил Путина в список 100 самых влиятельных людей мира

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Владимир Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Автором текста про президента стал бывший глава СССР Михаил Горбачев.

Владимир Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time. Президента включили в группу "Лидеров".

Специально для журнала о каждом политике были написаны очерки. Автором текста про Путина стал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Так, он пишет, что Путин "преуспел в сохранении российского государства и усилении его экономической позиции".

Среди "Лидеров" также значатся президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Филиппин Родриго Дутерте, турецкий лидер Реджеп Эрдоган и другие политики.

В 2016 году в рейтинг 100 самых влиятельных людей вошли Путин и инвестор Юрий Мильнер. В 2007 году Time назвал Путина "Человеком года".

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