Из здания Открытого университета Сколково эвакуировали около 100 человек

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Очевидцы сообщили об эвакуации людей из Открытого университета Сколково. По их словам, бесхозный рюкзак был найден в буфете. В настоящее время из здания вывели около 100 человек. На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

Из здания Открытого университета Сколково эвакуировали людей из-за найденного бесхозного рюкзака. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на очевидцев.

"В буфете найден бесхозный рюкзак, сейчас всех эвакуируют", - рассказал один из них.

В настоящее время из дома №5 по улице Нобеля вывели около 100 человек. На месте происшествия работает полиция, спасатели и медики.

В то же время источник в экстренных службах сообщил агентству городских новостей "Москва" об эвакуации 400 человек. В настоящее время проводится проверка, ожидается прибытие кинологов.

"В столовой инновационного центра был обнаружен бесхозный рюкзак. Из соображений безопасности проведена эвакуация около 400 человек", - сообщил источник.

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