Новым главным тренером ХК "Спартак" стал Вадим Епанчинцев

Теги: Спорт хоккей спартак тренер кхл

Вадим Епанчинцев стал главным тренером хоккейного "Спартака". Он подписал контракт с клубом сроком на один год, с возможной пролонгацией еще на сезон. Ассистентами главного тренера "Спартака" станут Андрей Потайчук и Виктор Костюченок.

Главным тренером московского хоккейного клуба "Спартак" стал Вадим Епанчинцев. Об этом сообщает "Ридус".

Епанчинцев подписал контракт с клубом сроком на один год, с возможной пролонгацией соглашения еще на сезон. Ассистентами главного тренера "Спартака" станут Андрей Потайчук и Виктор Костюченок. В структуре клуба также продолжит работу шведский специалист Стефан Перссон, который будет заниматься с вратарями.

В сезоне 2011/12 Епанчинцев уже входил в тренерский штаб хоккейного "Спартака". Кроме того, в 2014 и 2015 годах он был главным тренером молодежной команды "красно-белых". В прошлом сезоне Епанчинцев возглавлял казахстанский клуб "Сарыарка", выступающий в Высшей хоккейной лиге.