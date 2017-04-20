Новым главным тренером ХК "Спартак" стал Вадим Епанчинцев
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Вадим Епанчинцев стал главным тренером хоккейного "Спартака". Он подписал контракт с клубом сроком на один год, с возможной пролонгацией еще на сезон. Ассистентами главного тренера "Спартака" станут Андрей Потайчук и Виктор Костюченок.
Главным тренером московского хоккейного клуба "Спартак" стал Вадим Епанчинцев. Об этом сообщает "Ридус".
Епанчинцев подписал контракт с клубом сроком на один год, с возможной пролонгацией соглашения еще на сезон. Ассистентами главного тренера "Спартака" станут Андрей Потайчук и Виктор Костюченок. В структуре клуба также продолжит работу шведский специалист Стефан Перссон, который будет заниматься с вратарями.
В сезоне 2011/12 Епанчинцев уже входил в тренерский штаб хоккейного "Спартака". Кроме того, в 2014 и 2015 годах он был главным тренером молодежной команды "красно-белых". В прошлом сезоне Епанчинцев возглавлял казахстанский клуб "Сарыарка", выступающий в Высшей хоккейной лиге.