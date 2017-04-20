"Союз" успешно пристыковался к МКС

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Космический корабль "Союз МС-04" успешно пристыковался к МКС. Сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов российского сегмента МКС, а также членов экипажей транспортного корабля и станции.

Транспортный космический корабль "Союз МС-04" успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом TVC.ru сообщила в Центре управления полетами.

Отмечается, что сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов российского сегмента МКС, а также членов экипажей транспортного корабля и станции. В настоящее время выполняется подготовка к открытию переходных люков и переходу команды "Союза" на станцию.

Ранее в четверг утром с космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ". Она вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-04". На его борту находятся российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер.

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